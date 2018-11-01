Россия ввела контрсанкции в отношении Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Вводятся специальные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины, предусматривающие блокирование [замораживание] безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств [вывод капитала] за пределы России. Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц», — говорится в сообщении правительства РФ.

Среди тех, на кого распространяться ограничения — судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады Украины VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, а также юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины, говорится в сообщении кабмина РФ.

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