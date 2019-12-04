Россия вновь получила от Азербайджана то, что хотела…

В эти дни состоялся визит главы МИД России Сергея Лаврова в Азербайджан. О том, какую играет роль и какую позицию занимает Лавров в российской политике и, в особенности в карабахском урегулировании, азербайджанская аудитория хорошо осведомлена, потому лишний раз рассказывать об этом не имеет смысла.

Достаточно вспомнить слова, сказанные Лавровым во время последнего визита в Ереван: «… всем понятно, что без согласия народа Нагорного Карабаха никакие договоренности оформить будет невозможно. Армения просто их не поддержит». Тем самым он в открытой форме поддержал тезис армянского руководства об изменении формата переговоров. «Народ Карабаха» может представлять только лишь президент Азербайджана и никто больше, но для Лаврова (или России), по всей видимости, это не так.

Тем не менее, совершенно иную картину можно было увидеть в рамках визита главы МИД России в Азербайджан. Совершенно иные тезисы, которые понравятся азербайджанской аудитории.

«Согласен с Вами, что в отношении политического урегулирования, долгосрочного урегулирования еще предстоит немало сделать, и здесь абсолютно поддерживаю Ваш тезис о том, что нужно избегать риторики, которая идет вразрез с основополагающими принципами, одобренными обеими сторонами, принципами, которые закреплены в Уставе ООН и в Хельсинкском заключительном акте», — отметил российский министр в ходе беседы с президентом Азербайджана.

Речь идет о последних популистских заявлениях Пашиняна, которые полностью противоречат международным нормам. Словом, Лавров хочет нам сказать «Пашинян ошибся. Поймите и простите за отсутствие у этого армянского политика политического опыта». Но при этом на валдайском форуме он заявлял о недопустимости возобновления конфликта. Для Азербайджана более тупиковая ситуация еще никогда не складывалась.

Причем, о тупике, заявил и глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров. «Нынешнее состояние переговорного процесса по нагорно-карабахскому вопросу никуда не ведет», — сказал Мамедъяров

Но для Лаврова «В урегулировании нагорно-карабахского конфликта существуют возможности для достижения компромисса».

«У нас есть понимание, что существуют возможности для достижения компромисса. Дело не простое, конфликт один из наиболее длительных на пространстве бывшего Советского Союза, но мы признательны нашим азербайджанским друзьям за то, что те идеи, которые Россия и в двустороннем плане, и в качестве сопредседателя МГ ОБСЕ продвигает, находят понимание. Сегодняшние и вчерашние контакты позволили лучше понять, как постараться двигаться дальше. Надеюсь, что будет результат», — заявил он.

О каких компромиссах идет речь? Понять главу МИД России сложно. Для Армении «Карабах – это Армения. Точка», для Азербайджана «Карабах – это Азербайджан. Восклицательный знак». Какие компромиссы могут быть в таких условиях, разве что путем оружия, которое Россия активно продает и военно-политическому союзнику Армении по льготным ценам и врагу своего союзника Азербайджану, но не по льготным ценам. Спрашивается, а зачем в таких условиях нужно урегулирование конфликта, чтобы прикрывать выгодную «лавочку»?

При этом и Пашинян и предыдущее руководство Армении поднимали вопрос о том, почему страны ОДКБ ( Беларусь и Россия) продают оружие Азербайджану.

«Мы развиваем это сотрудничество абсолютно транспарентно, в полном соответствии с нормами международного права, законодательствами России и Азербайджана и с полным учётом того баланса, который сложился в регионе, который важен для того, чтобы здесь сохранилась стабильность», — подчеркнул Лавров.

Военно-техническое сотрудничество Азербайджана и России имеет стратегическое значение для Москвы. Тут вопрос не только в карабахском урегулировании, а в том, под какие стандарты страна будет подстраивать свою армию. Иными словами, с российским оружием Азербайджан не представляет угрозы ни для России, ни ее интересов, а если Москва захочет, даже для Армении. Другой вопрос, а против кого тогда мы закупаем в огромном количестве оружие? С Грузией Азербайджан воевать не собирается, с Россией, с учетом всех последних тенденций, мы в шаге от союзнических отношений, с Турцией тоже все понятно, остается Иран, но и с ним Азербайджан в разной весовой категории.

Сам Лавров на валдайском форуме заявлял о том, что для России важна стабильность на линии соприкосновения войск между Азербайджаном и Арменией. То есть воевать нам нельзя, а оружие закупать можно, но при этом карабахский конфликт нужно решать «политическим путем».

Тем не менее, Лавров получил что хотел. По итогам визита, глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил «Коммерсанту», что Азербайджан и Россия готовятся подписать новый оружейный контракт.

«Есть определенные интересные задумки. Как только эта сделка свершится, мы дадим информацию СМИ»,— сказал он.