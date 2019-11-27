Россия установила квоту на временное проживание иностранцев на 2020 год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об установлении на 2020 год квоты на выдачу иностранцам 60 270 разрешений на временное проживание на территории РФ.

Как передает ТАСС, документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить на 2020 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 60 270 разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам Российской Федерации, согласно приложению», — говорится в распоряжении.

Больше всего разрешений получили Московская область (4 тыс.), Москва, Тульская область, Краснодарский край, Ростовская область, Саратовская область, Омская область (по 2 тыс.).