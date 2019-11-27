Россия установила квоту на временное проживание иностранцев на 2020 год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об установлении на 2020 год квоты на выдачу иностранцам 60 270 разрешений на временное проживание на территории РФ.

Как передает ТАСС, документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить на 2020 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 60 270 разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам Российской Федерации, согласно приложению», — говорится в распоряжении.

Больше всего разрешений получили Московская область (4 тыс.), Москва, Тульская область, Краснодарский край, Ростовская область, Саратовская область, Омская область (по 2 тыс.).

| 2019-11-27T14:22:20+00:00 27 ноября 2019, 15:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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