Россия улучшит советские системы «Град»

Заместитель генерального директора концерна «Техмаш» Александр Кочкин заявил, что Россия собирается модернизировать советские системы залпового огня «Град». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, системы планируется усовершенствовать до уровня систем нового поколения «Торнадо-Г».

Он также добавил, что процессы в недавно принятой на вооружение системы «Торнадо-Г» максимально автоматизированы.

Как отмечается, «Град» предназначен для поражения открытой и скрытой живой силы, а также небронированной техники, бронетранспортеров и командных пунктов.

При этом «Торнадо-Г» обладает автоматизированной системой управления наведением, а также аппаратурой подготовки и пуска.