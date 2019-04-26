Россия, Турция и Иран обсудят формирование конституционного комитета Сирии

РФ, Турция и Иран проведут консультации с ООН в Женеве по вопросу об ускорении формирования конституционного комитета Сирии, говорится в заявлении, зачитанном по итогам 12-го раунда переговоров по Сирии в Нур-Султане.
«Провели подробные консультации в трехстороннем формате, а также со спецпосланником генсека ООН Гейром Педерсеном с целью ускорить работу по запуску конституционного комитета», — говорится в заявлении.
«Решили провести следующий раунд таких консультаций в Женеве», — отмечается в заявлении.
| 2019-04-26T15:37:46+00:00 26 апреля 2019, 18:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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