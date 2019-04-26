Россия, Турция и Иран обсудят формирование конституционного комитета Сирии

РФ, Турция и Иран проведут консультации с ООН в Женеве по вопросу об ускорении формирования конституционного комитета Сирии, говорится в заявлении, зачитанном по итогам 12-го раунда переговоров по Сирии в Нур-Султане.
«Провели подробные консультации в трехстороннем формате, а также со спецпосланником генсека ООН Гейром Педерсеном с целью ускорить работу по запуску конституционного комитета», — говорится в заявлении.
«Решили провести следующий раунд таких консультаций в Женеве», — отмечается в заявлении.