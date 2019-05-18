Россия созвала Совбез ООН из-за закона о языке

Россия попросила созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с принятием Верховной Радой Украины закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Об этом сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко в субботу, 18 мая.

«Сегодня стало известно, что делегация Российской Федерации обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной Радой Украины закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Заседание может состояться в следующий понедельник», – написал Николенко на своей странице в Facebook, передает korrespondent.net.

Он подчеркнул, что функционирование украинского языка в Украине никоим образом не угрожает международному миру и безопасности, поддержание которых является задачей Совбеза ООН, поэтому «комментировать по сути это абсурдное обращение, которое удивило не только Украину, нет смысла».

«Этот закон – наш внутренний вопрос, который в Кремле пытаются политизировать», – указал Николенко.

Он расценивает такие действия России как попытку маргинализировать ключевую мировую площадку в политике безопасности, «превратить ее в некое вечернее шоу в стиле первого российского канала пропаганды».

«Решение о дате и времени проведения заседания должен одобрить голова. В мае это – Индонезия», – добавил Николенко.