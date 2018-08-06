Россия создала тайную торговую сеть для поставок нефти в КНДР

Россия более активно занимается экспортом нефти в Северную Корею, чем считалось ранее, создав незаконную торговую сеть, которая, вероятно, используется и сейчас для уклонения от санкций ООН. К такому выводу пришла южнокорейская исследовательская организация, сообщает «Голос Америки».

Недавний доклад Асанского института политических исследований в Сеуле содержит анализ данных российской таможенной службы, из которых следует, что «одно государственное предприятие Северной Кореи закупило 622878 тонн российской нефти на сумму 238 миллионов долларов» в 2015-2017 годах.

Хотя основным поставщиком нефти в Северную Корею является Китай, оценки российского экспорта, сделанные Асанским институтом, значительно превышают объемы продаж в 25 миллионов долларов за тот же период, о которых сообщала Корейская ассоциация международной торговли в Сеуле.

«Контрабанда всегда была важным элементом приграничной торговли между Северной Кореей и ее важными союзниками. Власти Китая и, в меньшей степени, России, закрывают глаза на эту деятельность», – говорит Ко Мён Хён, специалист по Северной Корее из Асанского института политических исследований в Сеуле.

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