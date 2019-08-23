Россия симметрично ответит на испытание США новой крылатой ракеты

Президент России Владимир Путин поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США новой модификации крылатой ракеты и принять меры по подготовке симметричного ответа. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом президент заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, посвященном этой теме.

«Вместе с тем, имея в виду вновь складывающиеся обстоятельства, поручаю Министерству обороны, Министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями Соединенных Штатов для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа», — заявил глава российского государства.