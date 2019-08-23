Россия симметрично ответит на испытание США новой крылатой ракеты

Президент России Владимир Путин поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США новой модификации крылатой ракеты и принять меры по подготовке симметричного ответа. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом президент заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, посвященном этой теме.

«Вместе с тем, имея в виду вновь складывающиеся обстоятельства, поручаю Министерству обороны, Министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями Соединенных Штатов для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа», — заявил глава российского государства.

| 2019-08-23T14:10:15+00:00 23 августа 2019, 14:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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