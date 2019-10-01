Россия ратифицировала Конвенцию о статусе Каспия

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную в Актау 12 августа 2018 года.

Как передает Report, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ закрепляет режим судоходства и порядок коллективного использования акватории Каспийского моря, механизмы установления границ территориальных вод и рыболовных зон, разграничения дна и недр Каспийского моря на секторы, условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов и другие вопросы сотрудничества прибрежных государств.

| 2019-10-01T15:09:41+00:00 1 октября 2019, 17:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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