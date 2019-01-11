Россия рассчитывает на наказание всех причастных к убийству посла Карлова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в пятницу на брифинге, что Москва рассчитывает, что все причастные к убийству российского посла в Турции Андрея Карлова понесут заслуженное наказание в соответствии с нормами законодательства.

«Продолжаем следить за ходом судебного процесса и исходим из того, что по его результатам все причастные к этому злодеянию будут выявлены и понесут заслуженное наказание в соответствии с законом», – цитирует её ТАСС.

Напомним, что посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший – полицейский Мевлют Мерт Алтынташ – ликвидирован. В МИД РФ произошедшее назвали терактом, а Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма». Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.

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