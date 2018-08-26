Россия продолжит помогать Южной Осетии в обеспечении нацбезопасности

Россия продолжит помогать Южной Осетии, в том числе в вопросах обеспечения национальной безопасности. Об этом говорится в послании президента Владимира Путина по случаю 10-летия признания Москвой государственной независимости республики.

Приветствие главы государства на праздновании круглой даты зачитал посол РФ в Южной Осетии Марат Кулахметов.

Путин отметил, что Цхинвал достиг успехов «в построении институтов государственности, а также в различных отраслях национального развития». По его словам, признание Россией государственного суверенитета республики открыло перед ней «широкие перспективы для самостоятельного развития», пишет ТАСС.

В начале августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что виновником войны в Южной Осетии стал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и его приспешники.

8 августа 2008 года Грузия напала на Южную Осетию. В ходе так называемой пятидневной войны погибли более тысячи человек. Москва тогда встала на защиту граждан республики, ввела свои войска и вытеснила грузинскую армию. 26 августа того же года Россия признала суверенитет Южной Осетии (iz.ru).

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