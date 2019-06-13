Россия призывает США продлить ДСНВ

Москва призывает Вашингтон заняться обсуждением ситуации вокруг продления договора о стратегических наступательных вооружениях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«ДСНВ истекает, согласно положениям договора, 5 февраля 2021 года, его можно продлить еще на пять лет. Для того, чтобы это произошло, а в пользу этого Россия выступает, этим нужно заниматься сейчас. Как с точки зрения организации самого продления — есть определенная процедура, в том числе с задействованием законодательной ветви власти, это требует времени», — сказал Рябков журналистам.

| 2019-06-13T16:54:45+00:00 13 июня 2019, 19:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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