Россия призывает США продлить ДСНВ

Москва призывает Вашингтон заняться обсуждением ситуации вокруг продления договора о стратегических наступательных вооружениях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«ДСНВ истекает, согласно положениям договора, 5 февраля 2021 года, его можно продлить еще на пять лет. Для того, чтобы это произошло, а в пользу этого Россия выступает, этим нужно заниматься сейчас. Как с точки зрения организации самого продления — есть определенная процедура, в том числе с задействованием законодательной ветви власти, это требует времени», — сказал Рябков журналистам.