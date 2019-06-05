Россия призвала США отказаться от политики раскола венесуэльской армии

«Мы призываем отказаться от действий, направленных на раскол вооруженных сил Венесуэлы. Этот государственный институт должен стоять на страже конституционного строя, а не участвовать во внутриполитических процессах», — сказала Захарова.

По ее словам, «сейчас, хотя угроза прямой интервенции в Венесуэлу, казалось бы, снизилась, но сохраняется опасность незаконных действий против правительства этой страны, в том числе, силовых акций низкой интенсивности».

При этом официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Россия приветствует готовность оппозиции и правительства Венесуэлы к диалогу и готова оказать содействие этому.