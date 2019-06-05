Россия призвала США отказаться от политики раскола венесуэльской армии

. Россия призывает США отказаться от действий, которые направлены на раскол вооруженных сил Венесуэлы, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы призываем отказаться от действий, направленных на раскол вооруженных сил Венесуэлы. Этот государственный институт должен стоять на страже конституционного строя, а не участвовать во внутриполитических процессах», — сказала Захарова.
По ее словам, «сейчас, хотя угроза прямой интервенции в Венесуэлу, казалось бы, снизилась, но сохраняется опасность незаконных действий против правительства этой страны, в том числе, силовых акций низкой интенсивности».
При этом официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Россия приветствует готовность оппозиции и правительства Венесуэлы к диалогу и готова оказать содействие этому.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турци.я и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали «президентский статус» Гуаидо несуществующим.(РИА Новости)