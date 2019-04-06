Россия приступает к строительству третьего блока АЭС «Аккую»

Проектная компания АО «Аккую Нуклеар», которая ведет строительство АЭС «Аккую» на юге Турции по проекту Росатома, запросила у Турецкого агентства по атомной энергии (ТАЕК) лицензию на строительство третьего блока АЭС, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

«Заявка на получение лицензии на строительство блока № 3 АЭС «Аккую» подана в ТАЕК в конце марта. АО «Аккую Нуклеар» подготовлен и представлен в ТАЕК соответствующий пакет документов», — сообщили агентству.

Строительство энергоблока №1 АЭС «Аккую» началось в апреле 2018 года. Проект АЭС включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения «3+», соответствующими самым высоким, так называемым «постфукусимским» стандартам безопасности. Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов. Пуск первого блока АЭС планируется в 2023 году, потом — по блоку каждый год. Проект АЭС «Аккую» реализуется по схеме «строй, владей, эксплуатируй», по которой российская сторона построит атомную станцию и будет ей управлять.