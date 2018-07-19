Россия приостанавливает подготовку визита Лаврова в Грецию

Планировавшийся на сентябрь визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Грецию «утрачивает актуальность», заявил в четверг посол России в Афинах.

На прошлой неделе Афины объявили о выдворении двух российских дипломатов и запретили двум другим въезжать в страну. Греческие власти объяснили это их попытками подкупить чиновников и спровоцировать демонстрации с целью сорвать соглашение, которое позволит Македонии вступить в НАТО.

В июне Греция пригласила Лаврова посетить страну в сентябре, но с тех пор отношения между двумя странами осложнились из-за дипломатического конфликта.

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| 2018-07-19T17:14:29+00:00 19 июля 2018, 18:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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