Россия примет ответные меры из-за размещения радаров США в Норвегии

Россия оставляет за собой право принять ответные меры в связи с размещением американской радиолокационной станции в Норвегии. Как передает ТАСС, об этом в ходе брифинга в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Очевидно, что военные приготовления вблизи границ, будь то российская граница или другая граница, не могут быть проигнорированы нашей страной, как и любой другой страной. Мы исходим из того, что будут приняты ответные меры для обеспечения собственной безопасности», — сказала она.

«Речь идет об американской радиолокационной станции «Глобус-2». Станция расположена всего в 50 км от границы с Россией и обслуживается военной разведкой Норвегии, — продолжила Захарова. — Ни для кого не секрет, что получаемая информация передается непосредственно в США. В апреле 2016 года в пресс-релизе Вооруженных сил Норвегии сообщалось о том, что в 2017-2020 годах станция будет обновлена и в ее состав войдет новый радар [«Глобус-3″, строительство этого объекта ведется в настоящее время]».

По словам дипломата, Россия регулярно ставила этот вопрос перед норвежской стороной. «Норвежские официальные лица уходят от разъяснений, в каких целях будет использована модернизированная станция, они ограничиваются заявлениями, что комплекс «в целом не направлен против России», однако находится в 50 км от России, — сообщила она. — Есть все основания полагать, что радар будет вести слежение именно за территорией Российской Федерации и станет частью системы ПРО США».

«Очевидно, что размещение американской РЛС в данном районе не является сугубо норвежским вопросом, он касается общего контекста сохранения стабильности и предсказуемости на Севере», — резюмировала Захарова.