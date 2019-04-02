Россия пригрозила ЕС ответными мерами

Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможном ответе на введение Евросоюзом тарифных квот на стальную продукцию, следует из материалов на сайте ВТО, передает РИА Новости.

«Российская Федерация уведомляет Совет по торговле товарами о своем решении приостановить действие концессий или других обязательств в соответствии с Генеральным соглашением о тарифах и торговле от 1994 года, которые по существу эквивалентны объему торговли, затронутому мерами Европейского союза», — говорится в сообщении.

Еврокомиссия 2 февраля на фоне американских пошлин на сталь ввела защитные меры в отношении импорта 26 категорий стальной продукции. При поставках, превышающих квоту, будет взиматься 25-процентная пошлина.
| 2019-04-02T22:57:51+00:00 2 апреля 2019, 22:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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