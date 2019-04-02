Россия пригрозила ЕС ответными мерами

Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможном ответе на введение Евросоюзом тарифных квот на стальную продукцию, следует из материалов на сайте ВТО, передает РИА Новости.
«Российская Федерация уведомляет Совет по торговле товарами о своем решении приостановить действие концессий или других обязательств в соответствии с Генеральным соглашением о тарифах и торговле от 1994 года, которые по существу эквивалентны объему торговли, затронутому мерами Европейского союза», — говорится в сообщении.
Еврокомиссия 2 февраля на фоне американских пошлин на сталь ввела защитные меры в отношении импорта 26 категорий стальной продукции. При поставках, превышающих квоту, будет взиматься 25-процентная пошлина.