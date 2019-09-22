Россия прекратила производство 12 видов вооружения после испытаний в Сирии

Производство 12 образцов перспективного российского вооружения прекращено после их неудачных испытаний в ходе операции в Сирии, ещё 300 образцов вооружения были модернизированы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью газете «Московский комсомолец».

В августе со ссылкой на Минобороны сообщалось, что в ходе операции в Сирии апробирован 231 образец современного и модернизированного вооружения, которые показали высокую эффективность.

По его словам, США имеют 170 военных баз по всему миру, но, несмотря на это, Россия может эффективно противостоять Америке.

| 2019-09-22T11:33:55+00:00 22 сентября 2019, 10:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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