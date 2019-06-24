Россия предъявила ультиматум Грузии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, когда Россия может отменить принятые в отношении Грузии меры по запретам перелетов, передает РИА Новости.

По его словам, это произойдет только тогда, когда в Грузии откажутся от русофобии.

«Вы из опубликованных документов видели, что четкий срок там не фиксируется. Речь идет просто о возвращении ситуации в Грузии в нерусофобское русло», — сказал Песков.

Он отметил, что в данном случае речь идет не о санкциях, а об ограничении на полеты.

По словам Пескова, Россия не будет навязывать свою позицию, «используя действительно санкции, которые являются незаконными».

| 2019-06-24T15:39:47+00:00 24 июня 2019, 16:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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