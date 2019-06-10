Россия предложит Саудовской Аравии SSJ 100 в VIP-версии

Россия планирует предложить Саудовской Аравии самолеты SSJ 100 в VIP-версии, а также МС-21, заявил министр энергетики России Александр Новак. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании совместной российско-саудовской межправкомиссии он рассказал о перспективах в области промышленности и авиастроения.

Российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что самолеты Sukhoi Superjet 100 продолжат производить. По его словам, нет необходимости пересматривать весь проект, после катастрофы в Шереметьево, где на посадке загорелся рейс Москва — Мурманск.

| 2019-06-10T16:12:15+00:00 10 июня 2019, 20:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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