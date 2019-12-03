Россия позволила подозреваемому по делу МН17 вернуться в восточную Украину

Голландская прокуратура заявила в понедельник, что российские власти намеренно позволили подозреваемому в причастности к крушению малазийского лайнера MH17 Владимиру Цемаху вернуться в занятую сепаратистами восточную Украину, вопреки соглашению об экстрадиции, сообщает Голос Америки.

Цемах, предположительно, являвшийся экспертом по противовоздушной обороне, оказался в числе десятков заключенных, которыми Киев и Москва обменялись в сентябре в рамках договоренности, призванной стать первым шагом к завершению пятилетнего конфликта.

Нидерланды заявляют, что просили Москву передать Цемаха для допроса по делу о крушении малазийского самолета, однако российские власти настаивали, что им неизвестно его местонахождение.

«По данным СМИ, господин Цемах уже вернулся на место своего постоянного проживания в восточной Украине», – говорится в заявлении голландской прокуратуры.

«Прокуратура пришла к выводу, что Россия намеренно позволила господину Цемаху покинуть территорию Российской Федерации и отказалась выполнить запрос Нидерландов, хотя обязана была это сделать в соответствии с Европейской конвенцией об экстрадиции», – заявили в ведомстве.