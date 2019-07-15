Россия построила «воздушный мост» для передачи С-400 Турции

Передача Турции основных элементов первого комплекта российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 будет завершена в течение недели. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Еще не было случая, когда транспортная авиация использовалась для поставки такого большого объема техники, по крайней мере, об этом нет информации в открытых источниках», — заявил главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

По его словам, для обеспечения быстрых темпов поставок С-400 Россия фактически построила воздушный мост, что играет большую роль в условиях сильного давления со стороны США. По данным турецким СМИ, Анкара после согласования с Москвой выбрала место для размещения первой батареи ЗРК на границе с сирийской провинцией Ракка.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сделка с Россией по поставкам С-400 является самым важным соглашением для Анкары. Кроме того, Анкара заверила НАТО, что альянс станет сильнее и окажется выгодополучателем от этой сделки.

Поставки С-400 в Турцию начались в пятницу, 12 июля. США и другие страны НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Также покупателями С-400 «Триумф» выступают Китай и Индия (lenta.ru)