Россия показала специалистам из США ракетный комплекс «Авангард»

Россия показала инспекторам из США ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым крылатым блоком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны России.

Как отмечается, показ проводился в рамках реализации Договора между Москвой и Вашингтоном о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Отмечается, что цель показа — содействовать обеспечению жизнеспособности и эффективности ДСНВ.

Постановка ракетного комплекса на боевое дежурство запланировано на декабре 2019 года.