Россия показала специалистам из США ракетный комплекс «Авангард»

Россия показала инспекторам из США ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым крылатым блоком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны России.

Как отмечается, показ проводился в рамках реализации Договора между Москвой и Вашингтоном о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Отмечается, что цель показа — содействовать обеспечению жизнеспособности и эффективности ДСНВ.

Постановка ракетного комплекса на боевое дежурство запланировано на декабре 2019 года.

| 2019-11-26T16:42:53+00:00 26 ноября 2019, 20:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss