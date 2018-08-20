Россия передумала строить вертолетоносцы

В России отказались от идеи построить собственные вертолетоносцы. Об этом в интервью Интерфаксу рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Вопросы, связанные со строительством авианосца для ВМФ России, в настоящее время находятся в стадии обсуждения, а по вопросу строительства вертолетоносца могу точно сказать, что вертолетоносцев в чистом понимании этого слова строить не будут», – сказал министр.

По его словам, корабли, которые способны нести вертолеты, будут присутствовать в военно-морского флоте страны.

Мантуров уточнил, что авианесущие корабли должны быть оснащены также вертолетным крылом.

Напомним, в 2011 году Россия и Франция заключили контракт на строительство двух кораблей типа Мистраль стоимостью 1,2 миллиарда евро.

Первый вертолетоносец Франция должна была передать России еще в ноябре 2014-го, срок сдачи второго истекал 1 ноября 2015 года.

В связи с кризисом в Украине Париж отказался передавать их России и 10 октября 2015 года Мистрали были проданы Египту.

После этого в России были разработаны два проекта аналогов французских вертолетоносцев. Так, Крыловский государственный научный центр в РФ разработал проект десантного корабля Лавина на замену Мистралям.

Невское проектно-конструкторское бюро разработало проект десантного корабля Прибой, который также должен стать альтернативой Мистралям. Строительство планировалось начать в 2016 году.

Проектирование и строительство российских десантных вертолетоносцев (типа Мистраль) было внесено в долгосрочную программу военного кораблестроения России до 2050 года

26 просмотров