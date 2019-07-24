Россия передает Китаю С-400 морем

Российская сторона приступила к передачи Китаю второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» через море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник из военно-дипломатической отрасли.

По данным источника, партию С-400 отправили в Китай прямиком из порта Усть-Луга на Балтике. Комплекты доставят по морю.

«Транспортное судно с первой партией техники из состава второго полкового комплекта С-400 для Китая вышло в море», — отметил источник.

Источник подчеркнул, что поставки начались на два месяца быстрее, чем планировалось и прописывалось в контракте.

| 2019-07-24T14:39:49+00:00 24 июля 2019, 17:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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