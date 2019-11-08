Россия перебросит военные вертолеты в Сирию

Россия решила задействовать военные вертолеты для патрулирования района на границе Сирии и Турции, чтобы обеспечить безопасность работающих там колонн российской военной полиции, сообщило в пятницу агентство «Интерфакс».

Турецкие и российские силы ведут совместное патрулирование на северо-востоке Сирии.

«Интерфакс» цитирует заявление летчика Воздушно-космических сил России Дмитрия Иванова, который сообщил, что воздушное патрулирование будет проводиться по нескольким направлениям на высоте 50-60 метров.

«Вылеты будут совершаться ежедневно по всем направлениям патрулирования», – сказал он.

| 2019-11-08T15:04:26+00:00 8 ноября 2019, 16:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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