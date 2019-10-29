Россия ответит на высылку дипломата РФ из Болгарии

Замминистра российского МИД Александр Грушко заявил, что российская сторона не собирается оставлять без ответа высылку из Болгарии российского дипломата. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, МИД придумает ответные меры на действия Болгарии.

До этого стало известно, что из Болгарии выслан российский дипломат.

По данным на сайте болгарской прокуратуры, первый секретарь посольства России в Софии в передачи данных российской разведке. По одной из версий, с сентября 2018 года он собирал на территории Болгарии секретные сведения, составляющие гостайну.

| 2019-10-29T23:00:14+00:00 30 октября 2019, 03:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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