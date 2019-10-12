Россия ответила на заявление Латвии о переписывании истории

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление латвийского внешнеполитического ведомства о неприемлемости салюта в Москве в честь освобождения Риги от нацистов и переписывании истории. Ее слова приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Захарова сказала, что Латвия потеряла свой экономический, военный и гуманитарный суверенитет из-за размещения сил НАТО в стране. «Если бы МИД Латвии ценил свободу, то не поощрял бы размещение на территории своей страны иностранных военных контингентов», — добавила она.

Дипломат уточнила, что на размещение сил НАТО Рига тратит два процента своего ВВП, и это является своего рода «платой за оккупацию».

Накануне, 11 октября, МИД Латвии высказался против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации. Предстоящее празднование в министерстве назвали недружественным шагом и обвинили российскую сторону в переписывании истории.

Провести праздничные салюты в честь 75-летия освобождения городов бывшего СССР и Восточной Европы от войск нацистской Германии предложило Минобороны России. Ведомство намеревалось в 2019 году отпраздновать победу Красной армии в Таллине, Вильнюсе, Каунасе, Риге, Кишиневе и Бресте. В 2020-м планировалось продолжить запускать салюты в честь освобождения Варшавы, Будапешта, Братиславы, Вены, Праги. Последними должны стать мероприятия в честь 75-й годовщины взятия Берлина (lenta.ru)