Россия обвинила Британию в провокации над Черным морем

Сближение истребителей королевских военно-воздушных сил Великобритании с российским самолетом-амфибией было опасным, заявили российские дипломаты в Лондоне.

«Министр обороны Гэвин Уильямсон, да и другие британские политики, преподносящие общественности рутинные действия российской стороны в качестве „провокационных инцидентов“, сами действуют в высшей степени безответственно», ­­— подчеркнул пресс-секретарь российского посольства.

Идея размещать самолеты НАТО в Румынии, Прибалтике и Польше в свете этого инцидента выглядит как пагубная, подчеркнул спикер дипмиссии.

По его словам, вместо укрепления безопасности других европейских стран такое военное присутствие «фактически используется» Лондоном для «провокационной деятельности», в том числе и «реальной военной, что попросту опасно».

Он отметил, что вряд ли пролет российского патрульного судна вблизи собственных берегов преставляет угрозу для Британии.

Истребители Eurofighter Typhoon 24 августа над Черным морем перехватили противолодочный самолет-амфибия Бе-12, летевший из Крыма.

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