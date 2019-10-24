Россия не собирается направлять Армении ноту

Информация СМИ о том, что Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера, не соответствует действительности. Об этом сообщил ТАСС близкий к ситуации источник.

«Это сообщение не соответствует действительности», — сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что МИД РФ якобы направит Армении ноту из-за того, что выдвинутые Ереваном дополнительные условия проведения оружейного тендера привели к тому, что в нем не смогла принять участие российская компания Orsis (часть компании «Промтехнологии»), производящая винтовки.

| 2019-10-24T17:25:58+00:00 24 октября 2019, 21:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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