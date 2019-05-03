Россия не прочь наладить совместно с Турцией производство вооружения

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что Россия будет приветствовать желание Турции присоединиться к проекту по разработке российской зенитно-ракетной системы С-500, сообщает Агентство Анадолу

«Наши страны обладают необходимыми компетенциями для развития технологического сотрудничества в данной сфере. Поэтому мы только будем приветствовать желание турецкой стороны стать партнером по проекту С-500», — заявил он в интервью агентству.

По словам главы «Ростеха», в Москве также готовы поддержать стремления Турции в развитии собственной оборонной промышленности. «Если будет предложение турецкой стороны по локализации производства или трансферу российских технологий, мы с радостью его рассмотрим. Остальное уже дело договоренностей, к которым придут стороны в ходе переговоров», — сказал Чемезов.

| 2019-05-03T14:16:34+00:00 3 мая 2019, 15:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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