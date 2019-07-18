Россия не приемлет санкционное давление ЕС на Турцию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не может принять одностороннюю санкционную политику ЕС в отношении Турции.

«Конечно, это вопрос Турции и Евросоюза. Мы исходим из того, что санкционное давление, хотя, к сожалению, это уже фактор современных международных отношений, это точно не из арсенала дипломатии. Это точно не должно стоять в основе международной политики. Это приводит к очень плачевным последствиям. Мы вынуждены констатировать, что во многом это является частью сегодняшних реалий, но в одностороннем порядке незаконно. В качестве агрессивного давления для пробивания собственных интересов — мы, конечно, такую политику принять не можем», — цитирует её ТАСС.