Россия не приемлет санкционное давление ЕС на Турцию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не может принять одностороннюю санкционную политику ЕС в отношении Турции.

«Конечно, это вопрос Турции и Евросоюза. Мы исходим из того, что санкционное давление, хотя, к сожалению, это уже фактор современных международных отношений, это точно не из арсенала дипломатии. Это точно не должно стоять в основе международной политики. Это приводит к очень плачевным последствиям. Мы вынуждены констатировать, что во многом это является частью сегодняшних реалий, но в одностороннем порядке незаконно. В качестве агрессивного давления для пробивания собственных интересов — мы, конечно, такую политику принять не можем», — цитирует её ТАСС.

| 2019-07-18T14:02:28+00:00 18 июля 2019, 14:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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