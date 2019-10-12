Россия не поддержала предложенное США заявление Совбеза ООН по Сирии

Россия не поддержала в Совете Безопасности ООН предложенное США заявление для прессы о военной операции Турции на севере Сирии. Об этом в субботу, 12 октября, сообщает РИА Новостисо ссылкой на источник в Совбезе.

В проекте документа, с которым ознакомилось агентство, говорилось, что члены Совета Безопасности призывают Турцию остановить военную операцию «Источник мира». В заявлении содержался призыв задействовать все дипломатические каналы для решения тех вопросов безопасности, которые беспокоят Анкару. Действия Турции авторы документа охарактеризовали как вторжение.

Собеседник агентства сообщил, что «Россия на данном этапе не одобрила проект элементов для прессы [форма заявления, отражающего единую позицию Совбеза], так как он не соответствует российской позиции и российским оценкам ситуации».

Члены Совбеза обсудили начало турецкой операции в четверг, но документа с единой позицией не приняли. Устные заявления для прессы также отличались. К примеру, представители Германии, Великобритании и Франции призвали Анкару прекратить односторонние военные действия. Постпред США указала, что Вашингтон не одобрил операцию, и предупредила о возможных последствиях, если действия Анкары развяжут руки боевикам ИГ (запрещенная в России террористическая организация). Глава российской миссии в ООН Василий Небензя заявил, что в ходе операции все стороны должны проявить максимальную сдержанность. МИД России также заявлял, что Москва серьезно обеспокоена ситуацией на севере Сирии (lenta.ru).