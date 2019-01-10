Россия не откажется от самолета МС-21

Создание в России среднемагистрального самолета МС-21 будет доведено до конца, несмотря на американские санкции. Об этом в четверг, 10 января, сообщили российские информагентства со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Юрия Борисова.

«Никаких препятствий для реализации проекта МС-21 нет. Санкции не помешают нашей авиационной отрасли довести до конца создание авиалайнера. Правительство держит на контроле ситуацию, в том числе и по поставкам композитных материалов «, — цитируют агентства слова одного из сотрудников аппарата.

Со своей стороны «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) заверила, что не откажется от использования композитных материалов в производстве самолета МС-21 из-за того, что компания «Аэрокомпозит» внесена в санкционные списки США. В заявлении компании говорится, что решение о включении «Аэрокомпозита» в эти списки обжалуется, к тому же в России имеются необходимые производственные мощности, компетенции и варианты поставщиков.

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