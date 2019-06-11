Россия нарушает права Украины на минеральные ресурсы

Украина обвинила Россию в «серьезных нарушениях» ее прав на минеральные ресурсы и рыбный промысел в Черном море и других водах, граничащих с двумя странами, и призвала международных арбитров заслушать дело о предполагаемых нарушениях Россией конвенции ООН по морскому праву, сообщает Голос Америки.

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль во вторник заявила комиссии из пяти арбитров, что возражения России по поводу юрисдикции комиссии «не имеют юридических оснований».

Адвокаты, представляющие Москву, в понедельник призвали арбитражный трибунал отклонить иск Украины, настаивая на том, что его рассмотрение не входит в его юрисдикцию.

Представители России утверждают, что спор, фактически, касается суверенитета над Крымским полуостровом и выходит за рамки Конвенции ООН по морскому праву.

Зеркаль заявила, что арбитражный трибунал полномочен разрешать любые споры, исходящие из конвенции.