Россия намерена вмешаться в американские выборы 2020 года

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер считает, что Россия будет продолжать пытаться вмешиваться в американский избирательный процесс, в том числе во время выборов 2020 года. Об этом он заявил в среду на слушаниях в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США, сообщает ТАСС.

«Это была не единичная попытка, — утверждал Мюллер, имея в виду приписываемое России вмешательство в ход президентских выборов в США в 2016 году. — Они занимаются этим прямо сейчас, пока мы сидим здесь, и они рассчитывают делать это во время следующей [избирательной] кампании». По его словам, «множество других стран» также развивают возможности для вмешательства в выборы в США.