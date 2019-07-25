Россия намерена вмешаться в американские выборы 2020 года

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер считает, что Россия будет продолжать пытаться вмешиваться в американский избирательный процесс, в том числе во время выборов 2020 года. Об этом он заявил в среду на слушаниях в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США, сообщает ТАСС.

«Это была не единичная попытка, — утверждал Мюллер, имея в виду приписываемое России вмешательство в ход президентских выборов в США в 2016 году. — Они занимаются этим прямо сейчас, пока мы сидим здесь, и они рассчитывают делать это во время следующей [избирательной] кампании». По его словам, «множество других стран» также развивают возможности для вмешательства в выборы в США.

| 2019-07-25T00:44:32+00:00 25 июля 2019, 07:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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