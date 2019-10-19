Россия намерена получать внешние займы в евро и юанях в 2020 году

Вероятность отказа РФ от внешних займов в долларах в 2020 году существует, власти смотрят в сторону евро и юаней.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов журналистам в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.

«В следующем году также будем смотреть. Может, в юанях у нас как раз вопрос наконец-то выстрелит, потому что создавали в последние годы инфраструктуру для заимствований в юанях. В евро, в конце концов, наверное, можно будет попробовать выйти», — заявил А.Силуанов, комментируя вопрос выхода на внешние рынки заимствований в условиях санкций для госдолга со стороны США.

Отвечая на вопрос, есть ли вероятность того, что в долларах займов в 2020 году вообще не будет, министр сказал: «Конечно, да. Новых — точно, у нас же ограничение на новые долларовые займы».

«Хотя количество евровых инвесторов значительно меньше, чем долларовых. Основной рынок это, конечно, рубли. Мы здесь не видим каких-то проблем в результате ограничений на долларовые заимствования. Конечно, это мало приятного, но будем смотреть ситуацию с рынком, возможно, выйдем в евро», — добавил министр.

Он напомнил, что в бюджете на 2020 год заложена возможность внешних займов в объеме 3 миллиарда долларов. В случае выхода на рынок в евро этот объем будет поменьше, пояснил он.