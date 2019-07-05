Россия начала учения в Черном море возле кораблей НАТО

Силы Черноморского флота России начали учения в Черном море, где уже проходят военно-морские учения НАТО Sea Breeze. Об этом рассказали в пресс-службе флота, передает РИА «Новости».

Десять российских кораблей выполнят ряд мероприятия боевой подготовки возле учений НАТО, в которых участвуют корабли из США, Британии, Италии, Канады и других стран.

Уточняется, что от России в учения участвуют такие корабли, как «Азов» и «Цезарь Куников», малые ракетные корабли «Орехово-Зуево» и «Мираж», ракетные катера «Ивановец», «Набережные Челны» и «Р-60».

«Группировка кораблей ЧФ продолжает комплекс мероприятий по контролю за деятельностью кораблей НАТО», — добавили в пресс-службе.

Учения НАТО стартовали 1 июля, они пройдут на суше, в море, под водой и в воздухе. Они завершатся 12 июля.

 

| 2019-07-05T10:05:16+00:00 5 июля 2019, 10:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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