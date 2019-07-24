Россия может созвать СБ ООН по ситуации в зоне Персидского залива

Россия может созвать заседание СБ ООН по недопущению эскалации в зоне Персидского залива. Об этом сообщил в среду журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

«В ООН, конечно, представим [российскую концепцию по безопасности в Персидском заливе], — сказал он. — У нас были мысли, может быть одно из специальных заседаний СБ ООН посвятить обсуждению обстановки в Персидском заливе с тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации, наоборот, заняться деэскалацией напряженности, подумать на уровне СБ ООН о коллективных консолидированных усилиях по обеспечению безопасности и стабильности в этом крайне важном, стратегическом для всего мирового сообщества регионе».(ТАСС)