Россия может применить ядерное оружие

Российские военные стратеги серьезно изучают возможность применения ядерного оружия в ограниченных военных конфликтах, предупредил высокопоставленный американский генерал, сообщает Голос Америки.

«Я думаю, что это часть российской доктрины и их способа ведения войны, если хотите», – заявил комитету Палаты представителей по вооруженным силам глава Европейского командования США Кертис Скапаротти, который также является верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе.

Своим заявлением он опроверг предположения, что Россия разрабатывает подобное вооружение исключительно для того, чтобы вызвать тревогу у Пентагона, который планирует модернизировать ядерные силы США с учетом новых угроз.

Представители Пентагона считают, что Россия, которая не может конкурировать с американскими военными в длительном конфликте с применением обычных видов оружия, раздумывает об использовании ядерного оружия для быстрых побед над более слабыми соседями, прежде чем в дело могут вмешаться американские войска.

«Эскалация с целью доминирования – вот как они смотрят на это, – заявил Скапаротти законодателям. – И если вы посмотрите на модернизацию их оружейных систем сегодня, то, думаю, вы заметите, как они могут использоваться именно для этих целей при определенной эскалации. Я полагаю, что они действительно разрабатываются для этого».

| 2019-03-14T13:29:28+00:00 14 марта 2019, 14:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (1 оценок, среднее: 9,00 из 10) Загрузка...|

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