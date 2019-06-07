Россия меняться на будет

Кремль в пятницу заявил, что ответственность за ухудшение отношений с Россией несет Великобритания, и отверг призыв Лондона изменить поведение на международной арене, сообщают российские информагентства.

В четверг официальный представитель британского премьер-министра Терезы Мэй заявила, что отношения между двумя странами могли бы быть лучше, если бы Россия изменила свое поведение.

«Нет, мы не будем менять поведение. Потому что единственное, что Россия хочет – это взаимовыгодных отношений, которые основываются на учете интересов друг друга», – цитирует агентство «Интерфакс» заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.