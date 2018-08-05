«Россия, Китай и, возможно, КНДР»: Трамп назвал «вмешивающиеся» в дела США страны

Президент США Дональд Трамп, выступая в минувшую субботу вечером, 4 августа, перед своими сторонниками в американском штате Огайо, назвал страны, которые, по его мнению, «вмешиваются» в дела Соединенных Штатов. Как заявил хозяин Белого дома, влияние на его страну якобы пытаются оказать Россия, Китай и, «возможно, КНДР».

При этом политик заявил о необходимость изменить данную ситуацию. «Мы должны остановить это, мы должны прекратить вмешательство (в дела США). Но их много, среди них Россия и Китай. Мы добиваемся успеха с Северной Кореей, но и она, возможно, среди них», — приводит слова американского лидера сайт Белого дома.

Также Трамп высказал мнение о том, что в настоящее время «вмешательство» в дела Вашингтона «происходит в действительно крупных масштабах», так как США начали активно «возвращать свое богатство».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее американцы уже не раз бездоказательно обвиняли российские власти во «вмешательстве» в президентские выборы, которые состоялись в Соединенных Штатах в ноябре 2016 года (kp.ru)

60 просмотров
| 2018-08-05T17:55:58+00:00 5 августа 2018, 18:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss