Россия испытывает сложности в производстве гиперзвукового оружия

Россия произведет лишь несколько единиц гиперзвукового оружия, которое, по словам президента Владимира Путина, уже запущено в серийное производство. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на телекомпанию CNBC.

Ссылаясь на анонимные источники, знакомые с отчетом американской разведки, телекомпания сообщила, что Кремль испытывает трудности с поиском источника для компонентов из углеродного волокна, необходимых для производства гиперзвукового планирующего крылатого блока «Авангард».

«Авангард» был одним из шести видов оружия, которыми Путин похвастался в марте 2018 года. Тогда российский лидер заявил, что «Авангард» способен лететь к цели со скоростью, превышающей скорость звука в 20 раз, и сравнил его с «огненным шаром». Он также сказал, что эта система уже находится в серийном производстве.

Но CNBC стало известно, что Кремль ищет другой источник углеродного волокна, поскольку поставляемые сейчас материалы не выдерживают экстремальных температур во время гиперзвукового полета.

В отчете американской разведки, подготовленном месяц назад, говорится, что Кремль пока не нашел альтернативный источник углеродного волокна.

«Ожидается, что они произведут не более 60 единиц этого гиперзвукового оружия, поскольку его создание обходится слишком дорого», – заявил источник CNBC на условиях анонимности.