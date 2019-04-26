Россия, Иран и Турция проводят новую встречу в Нур-Султане

Делегации стран — гарантов астанинского процесса (Россия, Иран и Турция) проводят в пятницу вторую за переговорный раунд в столице Казахстана встречу, передает ТАСС. К консультациям присоединились представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). В повестке дня вопросы возвращения беженцев, ситуация с обменом задержанных и пленных между сирийскими сторонами конфликта.

Участники нынешнего раунда после ряда двусторонних и трехсторонних встреч соберутся на пленарное заседание, ожидается принятие гарантами совместного заявления.

Переговоры в Нур-Султане 25-26 апреля в основном посвящены формированию списков участников сирийского конституционного комитета. По словам спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, стороны досогласовывают состав и процедурные вопросы комитета. В программе также перспективы подключения новых наблюдателей к астанинскому процессу, ситуация на земле, в первую очередь в Идлибе и на северо-востоке Сирии, борьба с терроризмом и постконфликтное восстановление арабской республики.