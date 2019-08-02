Россия, Иран и Турция отвергли попытки создания самоуправления на северо-востоке Сирии

Страны — гаранты астанинского процесса (Россия, Иран и Турция) выступили против попытки инициатив по созданию самоуправления в курдских районах на северо-востоке Сирии. Об этом говорится в совместном заявлении России, Ирана и Турции по итогам 13-го раунда межсирийских переговоров в Нур-Султане в пятницу, сообщает ТАСС.

«Отвергли все попытки создать новые реалии на земле, под предлогом борьбы с терроризмом, включая незаконные инициативы по самоуправлению. Выразили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии», — отмечается в документе, который зачитал заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

| 2019-08-02T16:16:55+00:00 2 августа 2019, 17:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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