Россия, Иран и Турция отвергли попытки создания самоуправления на северо-востоке Сирии

Страны — гаранты астанинского процесса (Россия, Иран и Турция) выступили против попытки инициатив по созданию самоуправления в курдских районах на северо-востоке Сирии. Об этом говорится в совместном заявлении России, Ирана и Турции по итогам 13-го раунда межсирийских переговоров в Нур-Султане в пятницу, сообщает ТАСС.

«Отвергли все попытки создать новые реалии на земле, под предлогом борьбы с терроризмом, включая незаконные инициативы по самоуправлению. Выразили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии», — отмечается в документе, который зачитал заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.