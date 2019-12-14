Россия и Япония разработают лунного робота

НПО «Андроидная техника» (разработчик побывавшего в космосе «Федора») планирует совместно с японской компанией GITAI (стартап GITAI) создать робота для выполнения задач на поверхности Луны.

Как передает ТАСС исполнительный директор компании Евгений Дудоров.

«Коллеги из Японии думают примерно в том же направлении, что и мы: это планомерная разработка робототехнических комплексов для освоения ближнего и дальнего космоса. Как первоочередную цель и они, и мы ставим Луну, то есть те робототехнические комплексы, которые смогут функционировать и выполнять полезные функции на Луне», — сказал Дудоров.

Исполнительный директор уточнил, что «компания GITAI специализируется на роботах антропоморфной структуры». Он добавил, что коллеги из Японии используют костюмы управления, похожие на разработанные «Андроидной техникой». Эти так называемые задающие устройства позволяют управлять роботом в копирующем режиме — машина повторяет движения человека-оператора.

Представители японской компании побывали в России на этой неделе, по итогам переговоров достигнута договоренность о сотрудничестве. «Будем подписывать соглашение о сотрудничестве. Дальше будем формировать совместные планы на 2020, 2021 и другие годы», — отметил Дудоров, добавив, что соглашение будет подписано в ближайшее время.

После завершения разработки перспективного робототехнического комплекса, уточнил глава «Андроидной техники», стороны планируют обратиться в Роскосмос и JAXA (японское космическое агентство), чтобы обеспечить применение робота.

По его словам, НПО «Андроидная техника» предложила GITAI использовать российские электродвигатели при создании космических роботов. «Обсудили возможность применения компанией GITAI двигателей нашего производства. Они смотрели материалы и, возможно, они будут свои робототехнические комплексы создавать на базе наших электродвигателей», — сказал Дудоров.

В конце августа Дудоров рассказал в интервью газете «Известия», что одна из немецких компаний отказалась сотрудничать с НПО «Андроидная техника» по поставкам двигателей, поэтому компания разработала бесколлекторные моментные двигатели самостоятельно. Сейчас они производятся серийно.