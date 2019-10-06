Россия и Япония обсуждают сотрудничество в космической сфере

Россия и Япония в рамках Международного форума науки и технологий в Киото обсуждают вопросы продвижения сотрудничества в космической сфере, рассказал ТАСС вице-премьер РФ Максим Акимов, у которого состоялась встреча с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

«Говорили о реализации тех направлений сотрудничества, которые обсуждались и заданы были по итогам двусторонней встречи во Владивостоке президента Владимира Путина и премьер-министра Синдзо Абэ. Говорили о том, что необходимо продвигать новый пакет, в том числе договорных отношений, сотрудничества в космической сфере», — отметил Акимов.

Также он сообщил, что на встрече с главой японского правительства обсуждались вопросы транспорта и энергетики, в частности возможность участия Японии в строительстве СПГ-терминала на Камчатке, использование транзитного потенциала Транссиба для контейнерного сообщения, почтовых перевозок и почтовых отправлений.

В основу договорённостей о сотрудничестве лёг предложенный в 2016 году план премьер-министра Японии из восьми пунктов. Предполагается укрепление отношений в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В плане также указана возможность взаимодействия в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, а также в области гуманитарных обменов.