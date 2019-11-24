Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Хасеке

Россия и Турция провели совместное патрулирование сирийско-турецкой границы в провинции Хасеке в Сирии, сообщил на брифинге в субботу руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

«Состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Шейрек — Харам-Раш — Кара-Мания в провинции Хасеке. Прикрытие колонны с воздуха обеспечивалось вертолетами ВКС России», — сказал он.

Кроме того, продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн-Иса — Черван-Кувейтар в провинции Ракка, Кобани — Мджейбна, Аджами — Манбидж, Аджами — Каракозак в провинции Алеппо.