Россия и Турция подпишут три соглашения

Москва и Анкара подпишут три соглашения в ходе восьмого заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Сегодня между нашими странами будут подписаны три документа, три соглашения. Таким образом, мы сделаем еще один шаг для будущего наших стран», — сказал Эрдоган перед началом переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
В понедельник Эрдоган прибыл в Россию для участия в восьмом заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ). На полях совета состоятся переговоры турецкого лидера и российского президента. Как ожидается, главы государств обсудят двусторонние отношения, в том числе торгово-экономическое взаимодействие, реализацию совместных энергетических проектов — создание газопровода «Турецкий поток» и АЭС «Аккую», а также контракт на поставку Турции российских зенитных ракетных комплексов С-400. Кроме того, на повестке дня российско-турецких переговоров традиционно будет ближневосточная тематика, в частности, вопросы сирийского урегулирования.(РИА Новости)