Россия и Турция подпишут три соглашения

«Сегодня между нашими странами будут подписаны три документа, три соглашения. Таким образом, мы сделаем еще один шаг для будущего наших стран», — сказал Эрдоган перед началом переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

В понедельник Эрдоган прибыл в Россию для участия в восьмом заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ). На полях совета состоятся переговоры турецкого лидера и российского президента. Как ожидается, главы государств обсудят двусторонние отношения, в том числе торгово-экономическое взаимодействие, реализацию совместных энергетических проектов — создание газопровода «Турецкий поток» и АЭС «Аккую», а также контракт на поставку Турции российских зенитных ракетных комплексов С-400. Кроме того, на повестке дня российско-турецких переговоров традиционно будет ближневосточная тематика, в частности, вопросы сирийского урегулирования.(РИА Новости)