Россия и Турция обсуждают поставку истребителей Су-35 или Су-57

Россия и Турция обсуждают поставку истребителей Су-35 или Су-57, Анкара проявила большой интерес, заявил журналистам в среду в ходе авиасалона МАКС-2019 директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
«Будут переговоры с моим турецким коллегой господином Демиром. Продолжим обсуждение тем, которые стоят на повестке. Это С-400, будем двигаться по дальнейшей возможной поставке Су-35 или Су-57, большой интерес проявлен, рано говорить о контрактных переговорах, нет еще никакой заявки, должны пройти консультации», — сказал Шугаев.(РИА Новости)
| 2019-08-28T12:27:58+00:00 28 августа 2019, 14:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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