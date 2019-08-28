Россия и Турция обсуждают поставку истребителей Су-35 или Су-57, Анкара проявила большой интерес, заявил журналистам в среду в ходе авиасалона МАКС-2019 директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

«Будут переговоры с моим турецким коллегой господином Демиром. Продолжим обсуждение тем, которые стоят на повестке. Это С-400, будем двигаться по дальнейшей возможной поставке Су-35 или Су-57, большой интерес проявлен, рано говорить о контрактных переговорах, нет еще никакой заявки, должны пройти консультации», — сказал Шугаев.(РИА Новости)